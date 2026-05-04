Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель»

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 В России запретили использовать ИИ-изображение людей в агитации
Использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом, запрещено. Соответствующий закон подписал 2 мая президент РФ Владимир Путин.  Изменения коснуться закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права...
 Минобороны за ночь сбило 215 украинских БПЛА
В ночь на 2 мая ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по мирным жителям российских регионов. По данным Минобороны, атака была отбита дежурными подразделениями. - В течение прошедшей ночи...
Будем без воды? Под Волгоградом ночью обрушился и высох оросительный канал

Происшествия 04.05.2026 13:06
Фермеры в Волгоградской области бьют тревогу из-за ночного ЧП на оросительном канале в Городищенском районе, из которого пропала вода из-за обрушения плит. 

- Обрушились плиты, которыми выложено дно канала. В результате образовалась яма глубиной 6-7 метров, в которую утекла вся вода. Утекла она в балку и в ближайший пруд, - сообщили ИА «Высота 102» фермеры. – Из этого канала мы берем воду для орошения своих полей. Других вариантов для полива у нас нет, поэтому мы ежегодно платим за воду ФГБУ «Волгоградмелиоводхоз» немалые деньги. А сейчас видим, как вода просто вытекла в яму.

По словам фермеров, разрушение канала произошло в районе населенного пункта Новая Надежда. Здесь ранее была небольшая промоина, которую, как отмечают аграрии, можно было вовремя заделать.

В ФГБУ «Волгоградмелиоводхоз» пояснили, что ночью на 483 пикете случился прорыв в канале. Отверстие образовалось в слабом месте сооружения, где собираются талые воды.

- Давление поднялось и, видимо, произошел промыв дна, - пояснили в учреждении. 

Сотрудники ФГБУ «Волгоградмелиоводхоз» ночью выезжали на место происшествия, чтобы оценить ситуацию. Создана комиссия, которая определит, как завершить восстановительные работы как можно скорее. Начнутся они уже сегодня. К месту перебрасывается спецтехника. 

Видео читателей ИА «Высота 102»


