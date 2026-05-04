 В России запретили использовать ИИ-изображение людей в агитации
Использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом, запрещено. Соответствующий закон подписал 2 мая президент РФ Владимир Путин.  Изменения коснуться закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права...
 Минобороны за ночь сбило 215 украинских БПЛА
В ночь на 2 мая ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по мирным жителям российских регионов. По данным Минобороны, атака была отбита дежурными подразделениями. - В течение прошедшей ночи...
«Птицы закрывают птенцов и горят заживо»: волонтеры заявили о гибели редких птиц во время пожара на юге Волгограда

Руководитель центра «Птичий остров» Алина Ерина совместно с другими волонтерами побывала на месте крупного масштабного пожара на юге Волгограда. По ее словам, в результате происшествия погибли десятки редких птиц, которые высиживали птенцов на гнездах. 

Напомним, что ландшафтный пожар в Красноармейском районе Волгограда был ликвидирован силами МЧС в минувшую субботу, 2 мая. По информации Главного управления МЧС России по Волгоградской области, площадь возгорания составила более 5 гектаров. Накануне, во время пожара, Алина Ерина опубликовала на странице приюта для птиц в соцсетях душераздирающий пост, призывающий горожан остановиться и не губить природу: 

– Кто-то в разгар сезона гнездования, сезона птенцов и детенышей поджег камыш. Горит огромная площадь. В огне птицы, другие животные. Рвутся провода! Это то самое наше любимое болото в Красноармейском районе, где сотни видов! Включая краснокнижные!!! То, где мы выпускали в прошлом году караваек, уточек после реабилитации! Приехали пожарные, они пытаются это остановить. Но счет идет на секунды. Люди, не жгите камыш! Особенно весной и летом! 

Волгоградка называет бессмысленным весенний отжиг сухого камыша.

– Поймите главное: сжигая камыш сейчас, вы не помешаете ему! Наоборот, он будет расти только лучше, пепел станет удобрением для почвы! – заявляет Алина. – Так что ваши действия бессмысленны и жестоки! Вы не решаете никакую проблему, вы просто убиваете всё живое! Вы устраиваете ад для тех, кто не может спастись! 

– Птицы не уходят с гнезд! Они закрывают крыльями свои яйца или птенцов и горят! Горят живьём! – эмоционально заключает женщина.

Вчера Алина Ерина сняла видео на месте пожара. Руководитель известного приюта уверена, что никто из обитателей болота не имел шансов спасись. По ее словам, огонь бушевал там, где совсем недавно волонтеры видели гнезда караваек. 

– Встретили мужчину, который рассказал, что видел вчера, как горел фазан... Да, их там тоже много, было. А этот обгоревший столб пусть стоит там как памятник – памятник человеческой глупости и жестокости.

Видео: Алина Ерина / Птичий остров / VK.сom

Фото: сгенерировано ИИ 

Происшествия 04.05.2026 19:01
