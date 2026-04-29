Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» Волгоградцам объяснили, как рассчитают плату за отопление в апреле Время новых возможностей: АО «Волгоградоблэлектро» представило более 100 вакансий на ярмарке «Работа России» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.  Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными...
 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.  Сергею Шпаку вменяют...
Волгоградская область – первая в дисциплине К1 по кикбоксингу

В ульяновском Дворце спорта «Волга‑Спорт‑Арена» прошло одно из значимых событий в мире единоборств – Кубок России и Всероссийские соревнования по кикбоксингу в рамках Кубка России. Более 2 000 спортсменов из 65 регионов страны вели напряжённые поединки на девяти площадках, сообщает Федерация кикбоксинга России.

Масштаб турнира подчеркнул врио председателя судейской коллегии ФКР, главный судья соревнований Эдгар Суренович Саарян:

– Кубок России был проведён на высоком профессиональном уровне!

В соревновании приняло участие рекордное количество спортсменов – 2 173 человека из 65 регионов. Было задействовано 9 соревновательных площадок, включая 5 рингов и 4 татами. Высокая конкуренция и зрелищность поединков, особенно в финальных стадиях.

Должного внимания заслуживают и выступления ветеранов, продемонстрировавшие высокий уровень подготовки и мастерства. Считаю, что данное направление нужно и дальше развивать. Ведь кикбоксинг живёт внутри нас и после завершения спортивной карьеры.

Слова главного судьи о высокой конкуренции полностью подтвердились результатами турнира. Особенно напряжённой оказалась борьба в дисциплине К1: победу здесь одержала команда Волгоградской области. Серебряные призёры – спортсмены из Тульской области, а бронзовые медали достались представителям Пермского края.

Среди достижений волгоградской команды стоит отметить, что сразу три спортсмена выполнили норматив мастера спорта России: Роман Плотников занял второе место в дисциплине «лоу‑кик» в категории 63,5 кг, Артём Кокорев стал вторым в «лоу‑кике» (71 кг), а Варвара Ляхова завоевала серебро в К1 (56 кг).

Среди победителей и призёров Кубка России выделились следующие спортсмены: Эльдар Вахрушев занял первое место в дисциплине К1 в весовой категории 71 кг, Адам Махамаев одержал победу в К1 среди спортсменов весом свыше 91 кг, а Антон Такарский стал первым в «лоу‑кике» среди тяжеловесов (свыше 91 кг). Вячеслав Песецкий завоевал серебро в К1 в категории 60 кг, Джума Керимов – второе место в К1 в весе 81 кг, Алексей Захаров – второе место в К1 в категории 75 кг. Бронзовыми призёрами стали Салман Махамаев (К1, свыше 91 кг) и Дарья Соломенцева (К1, 56 кг).

На Всероссийских соревнованиях отличились Егор Лошаков, завоевавший золото в дисциплине К1 в весовой категории 71 кг, Игорь Шульга, ставший первым в К1 среди тяжеловесов (свыше 81 кг), Макар Львов, победивший в К1 в категории 81 кг, и Игорь Донченко, занявший первое место в К1 в весе 54 кг. Александр Журавлёв одержал победу в «фулл‑контакте» в категории 71 кг, а Юлия Царева стала лучшей в «фулл‑контакте» среди женщин в весе 60 кг.

Серебряные медали на Всероссийских соревнованиях завоевали Егор Горшенёв («лоу‑кик», 67 кг), Валентина Дмитриева («лоу‑кик», 48 кг), Билал Эмиров (К1, 51 кг) и Виталий Никулин («лоу‑кик», 54 кг), а также Даниэль Карабеков (К1, 57 кг). Бронзовыми призёрами стали Мария Балдаева («фулл‑контакт», свыше 60 кг), Полина Глазунова («фулл‑контакт», 60 кг), Устин Тетерич («лоу‑кик», 60 кг), Софья Шелухина («лоу‑кик», 56 кг), Артём Гусев («фулл‑контакт», 70 кг), София Насирова (К1, 52 кг) и Михаил Щербин («лоу‑кик», 60 кг).

Турнир прошёл в Год единства народов России и стал не просто спортивным состязанием, а настоящим праздником спорта, объединившим атлетов со всей страны. Спортсмены из разных уголков России продемонстрировали не только мастерство и волю к победе, но и дух товарищества, подтвердив: сила нашей страны – в её многонациональном единстве. Кубок России и Всероссийские соревнования в Ульяновске показали высокий уровень развития кикбоксинга в России, открыли новые имена и подарили зрителям незабываемые эмоции от зрелищных поединков.

Александр Веселовский

Фото: Волгоградская областная федерация кикбоксинга

