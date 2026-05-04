В Волгограде движение по Первой и Второй Продольной в вечерний час пик затруднено из-за пробок, которые образовались в результате нескольких дорожных происшествий.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», сломавшееся авто перегородило проезд в сторону Краснооктябрьского района на проспекте Ленина напротив АЗС. Далее на площади Возрождения на проезжей части также по направлению в Краснооктябрьский район произошло ДТП. Еще одна авария случилась на улице Рокоссовского вблизи Мамаева кургана по направлению в центр города.





Однако эти происшествия не повлияли на общую дорожную остановку в Волгограде, где на данный час пробки не превышают двух баллов.

Скриншот «Яндекс.Пробки»





