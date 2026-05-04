Выстрел памяти прозвучит на Мамаевом кургане 9 мая





Музей-заповедник «Сталинградская битва» опубликовал программу празднования 81-й годовщины Великой Победы. Для волгоградцев и гостей города музей подготовил различные мероприятия.



Так, 8 мая на Мамаевом кургане состоится открытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта памяти–2026». Участники церемонии возложат цветы к Мемориальным стенам на Воинском мемориальном кладбище.



А 9 мая на Главной высоте России по традиции будут возложены цветы и венки к Вечному огню в Зале Воинской Славы и к могиле Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова. Как всегда здесь же ровно в полдень прозвучит Выстрел памяти.



Кульминацией праздничных торжеств станет масштабная патриотическая акция «Свет Великой Победы», которая пройдет 7, 8 и 9 мая на Мамаевом кургане. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в 2026 году лазерное шоу на Мамаевом кургане пройдёт под аккомпанемент песен Александры Пахмутовой, а посреди бассейна на Площади Героев будет установлен подиум с роялями.



В эти праздничные дни различные активности также будут происходить в музее-панораме «Сталинградская битва» и мемориально-историческом музее.



На площади перед зданием музея-панорамы будет работать интерактивная площадка, организованная Волгоградским областным общественным радиоклубом «Импульс». Все желающие смогут ознакомиться с представленными образцами радиопередающей аппаратуры времен Великой Отечественной войны, а также выйти в эфир и передать свои поздравления с Днем Победы.



В мемориально-историческом музее будут работать музыкальная площадка «Песни военных лет» и интерактивная площадка «Шел солдат», а также мастер-класс по изготовлению объемной бумажной аппликации «Растет в Волгограде березка».



