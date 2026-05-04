Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель»

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 В России запретили использовать ИИ-изображение людей в агитации
Использование в предвыборной агитации изображений людей, сгенерированных искусственным интеллектом, запрещено. Соответствующий закон подписал 2 мая президент РФ Владимир Путин.  Изменения коснуться закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права...
 Минобороны за ночь сбило 215 украинских БПЛА
В ночь на 2 мая ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по мирным жителям российских регионов. По данным Минобороны, атака была отбита дежурными подразделениями. - В течение прошедшей ночи...
Выстрел памяти прозвучит на Мамаевом кургане 9 мая

Общество 04.05.2026 14:14
Музей-заповедник «Сталинградская битва» опубликовал программу празднования 81-й годовщины Великой Победы. Для волгоградцев и гостей города музей подготовил различные мероприятия.

Так, 8 мая на Мамаевом кургане состоится открытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта памяти–2026». Участники церемонии возложат цветы к Мемориальным стенам на Воинском мемориальном кладбище.

А 9 мая на Главной высоте России по традиции будут возложены цветы и венки к Вечному огню в Зале Воинской Славы и к могиле Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова.  Как всегда здесь же ровно в полдень прозвучит Выстрел памяти.

Кульминацией праздничных торжеств станет масштабная патриотическая акция «Свет Великой Победы», которая пройдет 7, 8 и 9 мая на Мамаевом кургане. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в  2026 году лазерное шоу на Мамаевом кургане пройдёт под аккомпанемент песен Александры Пахмутовой, а посреди бассейна на Площади Героев будет установлен подиум с роялями.

В эти праздничные дни различные активности также будут происходить в музее-панораме «Сталинградская битва» и мемориально-историческом музее.

На площади перед зданием музея-панорамы будет работать интерактивная площадка, организованная Волгоградским областным общественным радиоклубом «Импульс». Все желающие смогут ознакомиться с представленными образцами радиопередающей аппаратуры времен Великой Отечественной войны, а также выйти в эфир и передать свои поздравления с Днем Победы.

В мемориально-историческом музее будут работать музыкальная площадка «Песни военных лет» и интерактивная площадка «Шел солдат», а также мастер-класс по изготовлению объемной бумажной аппликации «Растет в Волгограде березка».

