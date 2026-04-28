Легенды волгоградского спорта. Владимир Иванов





Уникальный спортсмен Владимир Романович Иванов родился в 1936 году в Красноярском крае. Детство его пришлось на войну и послевоенные годы, что сладким сном не назовёшь. Какой там спорт, да еще в глуши? Юношей приехал на строительство Волжской ГЭС, а позже оказался на заводе «Красный Октябрь». Устроился слесарем блюмингового цеха.

Странная «Википедия» утверждает, что еще в 16 лет Иванов начал заниматься спортом. Но вот волгоградские ветераны бокса, авторитеты, говорят, что это не так. В свое время не менее легендарный тренер Илья Карпов рассказывал так: «Я был тренером спортивного клуба «Монолит», и как-то, в очередной раз, оказался на заводе. Иду по цеху и слышу: «Бум, бум, бум». Кто-то бьет кувалдой по металлу, а кто – не вижу. Стало интересно. Пробираюсь ближе. Смотрю – парень, росточком метра полтора. Но прекрасное тело и сразу понятно, что с выносливостью всё в порядке. Бьет и бьет этой кувалдой. Познакомились. Спортом он никогда не занимался. Предложил ему секцию бокса плюс талоны на питание и другие бонусы. А было парню уже 26 лет. Но что-то в нем было такое, что я был уверен в большой перспективе».

Илья Иванович не ошибся. Новоявленный боксер быстро впитывал советы тренера, но при этом оставался нестандартным. Движения его были далеки от классической техники бокса, но удар – падали многие.





Иванов стал выступать в наилегчайшем весе, который называли раньше «весом комара». К 30 годам Владимир уже был мастером спорта СССР, побеждал в команде на Спартакиаде Поволжья, затем становился чемпионом РСФСР и вошел в сборную Республики. А еще через два года пришел успех союзного значения – Иванов выиграл в Ленинакане чемпионат СССР. Во время финального боя он дважды посылал Владимира Белинского из Ташкента в нокдаун, и арбитр остановил бой ввиду явного преимущества. Волгоградец, как чемпион страны, должен был отправиться на Олимпиаду в Мехико. В газетах ему уже желали удачного выступления в Австралии, как пришло сообщение, что тренерский совет решил отправить на Олимпиаду не Иванова, а Виктора Запорожца, который представлял город Николаев, а на прошедшем чемпионате страны не попал даже в тройку. Запорожец «благополучно там провалился», заняв 9 место.

Иванов руки не опустил. Он тренировался, выступал, частенько занимал призовые места на различных соревнованиях. А в олимпийский 1972-й год вновь выиграл чемпионат СССР, победив в финале боксера из Ташкента – Изольда Муллаева.





Вот как рассказывал об этом бое, да еще и на первой полосе «Советский спорт»:

«48 кг. Мы уже в достаточной мере отдали дань Владимиру Иванову, сломившему на пути к финалу сопротивление Анатолия Семенова и Жандоса Кукумова, сильнейших наших боксеров в этой весовой категории. В воскресенье соперником Иванова стал Изольд Муллаев – боец хотя и без громких титулов, но техничный и стойкий.

Иванов, конечно же, устал от напряжения предыдущих боев. Он выглядел на ринге менее эффектно, не столь мощно. Муллаев же, наоборот, впервые попав в финал чемпионата страны, провел поединок вдохновенно и собранно.

Но класс все же есть класс. Иванов в своих обычных серийных атаках. Удары снизу, сбоку, прямые. Темп и еще раз темп. Муллаев все время на отходах, встречает соперника прямыми и довольно точно. Но Иванов все же выигрывает. К концу третьего раунда оба устали, и Иванов продемонстрировал здесь поистине олимпийский характер, продолжая вести темповый бой уже на одной воле.

Его победа, хотя, повторяем, ветеран действовал не столь эффектно, как в первые дни, не вызывала сомнений, и остается лишь добавить, что в нынешнем сезоне Иванов сокрушил на ринге практически всех конкурентов на место в сборной. Так, в зональных соревнованиях он победил Валерия Стрельникова с преимуществом во всех раундах. Любопытно, что в июне прошлого года Иванову без всякой подготовки пришлось принять участие в крупном международном турнире в ГДР, где в первом же бою ему по жребию противостоял чемпион Европы венгр Дьёрдь Гедо. Бой шел с переменным успехом. Судьи определили 3:2 в пользу Гедо. Таким образом, Иванова, несмотря на его 36 лет, сегодня вполне можно считать равным среди равных сильнейших боксерского мира».

На этот раз «отцепить» волгоградца, которому уже стукнуло 36 лет, никто не решился. Иванов шел к цели уверенно. В 1/16 финала победил Карлоса Лейеса (Аргентина) единогласным решением судей, в 1/8 финала с таким же преимуществом – Асена Николова (Болгария). В четвертьфинале его соперником стал уже упомянутый Дьёрдь Гедо. Бой был жестким, но все равно было заметно преимущество советского боксера. По крайней мере, все советские любители бокса и процентов 85 всего остального мира были уверены в победе парня с необычайно русской фамилией – Иванов. Но когда кончился подсчет голосов, арбитр в ринге поднял руку… венгра. По мнению арбитров – 3:2 в его пользу.

«Я знал, уверен был, что выиграл, но победу отдали венгру, – вспоминал потом Владимир Иванов для представителей прессы. – На другой день тренеры сказали, что арбитры, судившие этот матч, дисквалифицированы. Но легче не стало. Даже после того, как ко мне подошел легендарный тренер венгерской команды, трехкратный олимпийский чемпион Ласло Папп. Он снял шляпу и извинился. Вот так закончилась для меня Олимпиада. А Гедо стал потом олимпийским чемпионом».





Иванов продолжал боксировать. Участвовал в турнирах, соревнованиях и даже чемпионатах СССР. Правда, уже после 42 лет его чаще просили о спаррингах, чем приглашали на турниры. Тем не менее, он загорелся идеей выступить на чемпионате Советского союза в 50 лет. И пошел к этой цели. В 1980-е годы еще не было возрастных ограничений для спортсменов. Это сейчас боксерам старше сорока лет запрещено участвовать в чемпионатах страны. А тогда – пожалуйста. Говорят, здоровье у Иванова было как у коня. Но вот выступить на чемпионате всё-таки не смог.

Он много лет работал тренером в ДСО «Труд». Тренировал спортсменов спортивного клуба «Монолит» в Доме культуры имени Ленина. Многие коллеги называют Владимира Романовича образцом трудолюбия. Одновременно ветераны бокса характеризуют его больше как «молчуна», чем как весельчака. И в то же время взрывной вне ринга. Он мог буквально вспыхнуть от какого-то слова, но проходило три-четыре минуты – он подходил к собеседнику и извинялся за вспыльчивость.





Владимир Иванов был доверчивым человеком в жизни, поэтому иногда попадал во всякие розыгрыши, которые устраивали его товарищи. Перед мюнхенской Олимпиадой он в составе сборной выезжал на Запад на международный турнир. Это была его первая зарубежная поездка, и естественно, он спросил у более «опытных» по выездам товарищей, что можно взять с собой и продать там без проблем. Шутники-затейники порекомендовали взять сигареты типа «Охотничьих» или «Авроры»: «Уж больно их там уважают и любят», – сказали «товарищи». А для большинства эти сигареты были настолько термоядерные, что их не то чтобы курить – нюхать невозможно! И вот Владимир Романович с полной «балеткой» сигарет отправился за кордон… Далее история умалчивает, как находчивый Владимир Иванов использовал «контрабанду», но в последний день пребывания у него в номере сигарет уже не было, и домой он их не вёз!





Сергей Хохлов

Фото: Вячеслав Ун Да-Син / ТАСС, В. Рязанов / газета «Красный октябрь» за 1967 год, из архива Семёна Щеняева и архива автора