Юная жительница Волжского предстала перед судом за ДТП, в котором серьезно пострадала пешеход. Как рассказали в Волгоградской областной прокуратуре, происшествие случилось 12 августа 2025 года на бульваре Профсоюзов. 16-летняя волжанка на арендованном электросамокате, который мчался по тротуару на скорости не менее 25 километров в час, наехала на 46-летнюю женщину. Пешеход упала лицом вниз и сломала челюсть и череп в нескольких местах. После этого девушка покинула место происшествия, не оказав помощи пострадавшей.