



Президент России Владимир Путин наградил глав Кумылженского и Чернышковского районов Волгоградской области, отметив таким образом их многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 4 мая.

Как сообщает ИА «Высота 102», руководители районных администраций – Валерий Денисов (глава Кумылженского района) и Владимир Крылов (глава Чернышковского района) удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее информагентство сообщало о государственной награде, которой удостоен фермер из Волгоградской области, подаривший землякам газопровод. Александру Кильдяшеву Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

Фото: пресс-служба Кремля