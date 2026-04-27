Сборная России сыграет с Буркина-Фасо в Волгограде





Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Буркина-Фасо в Волгограде. Об этом 27 апреля сообщили в РФС.

Напомним, футбольный матч на «Волгоград Арене» запланирован на 5 июня. Время проведения матча пока не сообщалось.

РФС также договорился о проведении еще двух товарищеских встреч международных сборных. 28 мая российские футболисты встретятся в Каире со сборный Египта, а 9 июня с футболистами из Тринидада и Тобаго в Калининграде.

О точном времени начала матчей и старте билетной программы будет объявлено позже.



Стадион в Волгограде за последнее время трижды принимал матчи национальной команды, и все они завершились в пользу России – в 2023 году здесь была обыграна Куба (8:0), в 2024-м – Сирия (4:0), а в ноябре прошлого года – Иран (2:1).