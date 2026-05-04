



В Волгоградской области вновь ожидают налёт дронов ВСУ. Днём 4 мая МЧС России второй раз за сутки объявило в регионе беспилотную опасность. Рассылка соответствующих оповещений началась в 15:17.

Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона не выходить на открытые участки улиц, а также избегать близости к окнам.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в ночь с 3 на 4 мая Волгоградская область также провела в ожидании налёта. Утром в Минобороны сообщили о ликвидации в воздушном пространстве России 117 БПЛА. Часть из них была сбита над Волгоградской областью.

