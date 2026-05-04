Остановку «Мамаев курган» закроют на трое суток в Волгограде





В Волгограде трое суток – с 7 по 9 мая включительно – для пассажиров будет закрыта остановка «Мамаев курган» на Первой и Второй продольных. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, данная мера была принята для обеспечения безопасности во время проведения мероприятий на Главной высоте России и ежегодной акции «Свет Великой Победы».

Запрет распространиться как на общественный транспорт, так и на личный. Волгоградцев просят заблаговременно продумать маршрут посещения и место для парковки автомобиля.

Напомним, специалисты на Мамаевом кургане уже приступили к монтажу оборудования для лазерного шоу. В этом году акция пройдет под аккомпанемент песен Александры Пахмутовой, а посреди бассейна на Площади Героев будет установлен подиум с роялями.

На время подготовки и съемок масштабного шоу 7 мая в период с 16:00 до 22:00 вход на Мамаев курган будет закрыт. Доступ для зрителей откроют с 22:00 в этот день. Первый публичный показ состоится в 23:00. При этом вход будет от подножия Мамаева кургана – со стороны проспекта Ленина.