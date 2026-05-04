



Сегодня, 4 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания поручил подготовить летний оздоровительный отдых для волгоградских детей. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, оздоровительная кампания начнется уже с 27 мая.

— В целом планируем летом текущего года охватить организованным оздоровительным отдыхом на территории Волгоградской области более 92 тысяч детей и подростков. В летний период дети, подростки, молодежь смогут отдохнуть, набраться сил, укрепить свое здоровье, в том числе в ходе организованного отдыха, принять участие в трудовых сменах, муниципальных и региональных проектах, запланированных к проведению на территории Волгоградской области в этот период, — отметил Бочаров.

На территории региона к приему детей готовятся 652 оздоровительные организации, а также пришкольные и спортивно-оздоровительные лагеря и санаторно-курортные учреждения. Координирует работу по подготовке и проведению кампании межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

В загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей осуществляются плановые проверки обеспечения комплексной безопасности. 900 студентов прошли обучение по специальной программе подготовки вожатых.

В ходе оперативного совещания глава региона поставил следующие задачи:

Для продолжения эффективной подготовки губернатор перед своими заместителями поставил задачи для решения совместно с главами муниципальных образований, с территориальными управлениями профильных федеральных органов власти:

— до 25 мая завершить межведомственную подготовительную работу по организации летнего оздоровительного отдыха детей и подростков, обеспечив готовность учреждений отдыха и оздоровления детей к летнему оздоровительному сезону;

— обеспечить на протяжении всего летнего периода межведомственный контроль за деятельностью детских летних оздоровительных лагерей, различных учреждений, мест отдыха, уделить особое внимание вопросам комплексной, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, а также безусловному выполнению всех норм и требований антитеррористической и пожарной защищенности;

— организовать на время летних каникул дополнительные возможности для досуга и занятости детей, уделить особое внимание детям подросткового возраста, в том числе оказать содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних с привлечением к этой работе органов местного самоуправления и работодателей.