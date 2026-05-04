Росавиация из-за атаки БПЛА остановила работу аэропорта Волгограда





4 мая в Волгограде из-за дневного налёта беспилотников ВСУ Росавиация с 15:59 остановила работу аэропорта. Запрещена посадка и вылет воздушных судов.

- В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - сообщили в пресс-службе федерального авиационного агентства.

По информации мониторинговых каналов, группа беспилотников ВСУ уже может приближаться к региональному центру со стороны Калачёвского района.

Напомним, ранее в 15:17 в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность.