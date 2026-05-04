Волгоградцам доплатят за перевод автомобилей на газ

В Волгоградской области жителям компенсируют часть расходов, понесенных на переоборудование автомобилей на газомоторное топливо. Размер скидки, которую предоставит государство, будет зависеть от технических характеристик транспорта.

Как сообщили в администрации региона, для легковых автомобилей массой до 1800 кг размер субсидии увеличен с 32 до 47 тысяч рублей. С 40 до 54 тысяч составит субсидия для транспорта свыше 1801 кг. С 49 до 57 тысяч рублей – для авто массой 2500 кг и выше.

На переоборудование автобусов до 8 метров размер господдержки увеличен с 74 до 90 тысяч рублей, свыше 8 метров - с 130 до 150 тысяч рублей. На ремоторизацию тяжелых грузовых автомобилей, использующих сжиженный природный газ, – субсидия составит до 1,5 миллиона рублей.

Волгоградская область по федеральной программе субсидирования расходов на такое переоборудование авто в 2026-2028 годах получит 24,9 млн рублей. Соответствующее соглашение подписано с Минэнерго РФ.

Программа перевода легковых и грузовых автомобилей на природный газ действует в Волгоградской области с 2020 года. За это время в регионе переоборудовано 1039 транспортных средств, общий объем господдержки на эти цели составил 46,6 млн рублей.

