МЧС отменило учения в аэропорту Волгограда на фоне угроз БПЛА

В Волгограде принято решение об отмене плановых учений в аэропорту, которые должны были пройти рано утром 5 мая.

- В связи с ограничениями на использование воздушного пространства в регионе и изменениями, произошедшими в расписании аэропорта, тренировочные пожарно-тактические учения отменены, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Ранее жителей предупреждали о предстоящем скоплении спецтехники в волгоградском аэропорту из-за тренировочных пожарно-тактических учений, которые были назначены на 06:30 мск 5 мая.

Напомним, что днем 4 мая в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность, которая действовала более 5 часов. Росавиация ввела ограничения на полеты в Волгограде. Из-за этого произошли массовые задержки авиарейсов.





