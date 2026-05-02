Минобороны за ночь сбило 215 украинских БПЛА





В ночь на 2 мая ВСУ вновь предприняли попытку террористического удара по мирным жителям российских регионов. По данным Минобороны, атака была отбита дежурными подразделениями.

- В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - уточнили в военном ведомстве.

Дроны сбивались в воздушном пространстве Орловской, Смоленской, Тверской, Псковской, Курской, Тульской, Калужской, Белгородской, Новгородской, Воронежской, Брянской и Ростовской областями.