



Облкомобразования подвёл итоги участия учеников волгоградских школ в федеральном этапе всероссийской олимпиады. Старшеклассники вошли в число лучших по естественным, гуманитарным и междисциплинарным наукам, получив возможность зачисления в ведущие вузы страны без вступительных экзаменов по профильному предмету.

В числе призёров по русскому языку ученица лицея №9 Елизавета Гараева, по географии ученица гимназии №11 Арина Заикина, по английскому языку ученица гимназия № 13 Александра Кабалдина и ученица гимназии № 5 Арина Аршинова, по информатике ученик лицея №8 «Олимпия» Никита Пудовкин, по химии ученик гимназии №17 Денис Кусмарцев, по китайскому языку ученик школы «Царицынская №1» Иван Залесов, по немецкому – ученик «Новониколаевской школы №2» Илья Райхель.

Отметим, ранее ребята стали победителями школьных, местных и региональных этапов олимпиады. В последнем участие приняли 2,2 тыс. учеников 9-11 классов.

