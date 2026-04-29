Убийцу судьи Василия Ветлугина приговорили в Волгограде к 22 годам «строгача» Волгоградцам объяснили, как рассчитают плату за отопление в апреле Время новых возможностей: АО «Волгоградоблэлектро» представило более 100 вакансий на ярмарке «Работа России» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео

«Я научил тебя метко стрелять. Из тебя будет хороший воин»: знаменитого снайпера назвали Героем России через 67 лет после Победы

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Федеральные новости
 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.  Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными...
 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.  Сергею Шпаку вменяют...
Неудача в Омске: «Каустик» пока на дне турнирной таблицы

Спорт 29.04.2026 21:55
29.04.2026 21:55


В Омске на площадке местного велотрека в рамках финального этапа Суперлиги прошёл захватывающий гандбольный матч за 9-12‑е места между местным «Скифом» и волгоградским «Каустиком». Итог напряжённой борьбы – победа хозяев со счётом 31:29, причём развязка наступила буквально на последних секундах.

Матч начался не в пользу омской команды: уже на 3‑й минуте гости повели 2:0, демонстрируя слаженные действия в атаке. Однако «Скиф» быстро пришёл в себя, восстановил равновесие и постепенно начал перехватывать инициативу. Игра шла на встречных курсах – команды поочерёдно выходили вперёд, периодически возвращая ничейный счёт.

Переломный момент наступил на 18‑й минуте. Даниил Кольцов из «Каустика» не реализовал семиметровый бросок – и это словно дало дополнительный импульс хозяевам площадки. Скифяне предприняли мощный атакующий рывок, который достиг своего пика на 26‑й минуте: счёт 19:12 в пользу омичей заставил волгоградцев всерьёз занервничать. К перерыву хозяева сохранили комфортное преимущество – 20:15.

Второй тайм стал настоящим испытанием для «Скифа». Волгоградцы, демонстрируя характер и волю к победе, заметно прибавили в интенсивности. Гости методично сокращали отставание и в какой‑то момент приблизились на минимальное расстояние – всего два мяча.

Апогей драмы пришёлся на последнюю минуту игры. Кирилл Акрамов точным броском сократил разрыв до минимума – 30:29. Болельщики «Каустика» замерли в ожидании чуда.

Но «Скиф» не дрогнул: в ответной атаке хозяева грамотно разыграли мяч, создали опасный момент и заработали семиметровый бросок. К линии подошёл Артём Костюченко – хладнокровие не подвело игрока: он чётко реализовал пенальти, установив окончательный счёт – 31:29.

Лучшими игроками матча признаны Никита Михайлов у «Каустика» (11 сейвов) и Алексей Карибов у «Скифа» (7 голов).

Скиф» (Омск) – «Каустик» (Волгоград) – 31:29 (20:15).
29 апреля. Финальный этап. Группа «Б». 9-12 места. Омск. Омский велотрек. 197 зрителей.
Судьи: Антон Анташев, Денис Мусатов. (оба – Тольятти).
«Скиф»: Попов – Дроздов (6), Карибов (7), Томилин, Каюмов (1), Наумук (3), Грамыко (3) – Костенко, Колосов, Валевич, Костюченко (2), Яшкин, Киселёв (4), Шарко (5), Анкундинов.
«Каустик»: Михайлов – Кольцов (8), Акрамов (5), Глущенко (1), Тропин (1), Светлов (8), Алексанян (4) – Великанов, Косенков, Кислюк (1), Ибраков, Палащенко, Кудинов, Филёв (1), Косогов, Васильев.
7-метровые/голы: 4/3 – 7/3.
Штрафное время: 6 – 8.
Потери: 14 – 11.

«Каустик» замыкает таблицу, но сезон ещё не закончен. Во втором круге у команды есть шанс исправить положение. Первая возможность – уже 7 мая: на площадке ФОК «Молодёжный» волгоградцы сыграют ответный матч со «Скифом».

Александр Веселовский

Фото пресс-службы ГК «Скиф»

