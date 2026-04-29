Неудача в Омске: «Каустик» пока на дне турнирной таблицы





В Омске на площадке местного велотрека в рамках финального этапа Суперлиги прошёл захватывающий гандбольный матч за 9-12‑е места между местным «Скифом» и волгоградским «Каустиком». Итог напряжённой борьбы – победа хозяев со счётом 31:29, причём развязка наступила буквально на последних секундах.

Матч начался не в пользу омской команды: уже на 3‑й минуте гости повели 2:0, демонстрируя слаженные действия в атаке. Однако «Скиф» быстро пришёл в себя, восстановил равновесие и постепенно начал перехватывать инициативу. Игра шла на встречных курсах – команды поочерёдно выходили вперёд, периодически возвращая ничейный счёт.

Переломный момент наступил на 18‑й минуте. Даниил Кольцов из «Каустика» не реализовал семиметровый бросок – и это словно дало дополнительный импульс хозяевам площадки. Скифяне предприняли мощный атакующий рывок, который достиг своего пика на 26‑й минуте: счёт 19:12 в пользу омичей заставил волгоградцев всерьёз занервничать. К перерыву хозяева сохранили комфортное преимущество – 20:15.

Второй тайм стал настоящим испытанием для «Скифа». Волгоградцы, демонстрируя характер и волю к победе, заметно прибавили в интенсивности. Гости методично сокращали отставание и в какой‑то момент приблизились на минимальное расстояние – всего два мяча.

Апогей драмы пришёлся на последнюю минуту игры. Кирилл Акрамов точным броском сократил разрыв до минимума – 30:29. Болельщики «Каустика» замерли в ожидании чуда.

Но «Скиф» не дрогнул: в ответной атаке хозяева грамотно разыграли мяч, создали опасный момент и заработали семиметровый бросок. К линии подошёл Артём Костюченко – хладнокровие не подвело игрока: он чётко реализовал пенальти, установив окончательный счёт – 31:29.

Лучшими игроками матча признаны Никита Михайлов у «Каустика» (11 сейвов) и Алексей Карибов у «Скифа» (7 голов).