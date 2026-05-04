Под Волгоградом суд избавил бойца СВО от родственников-аферистов





В Ленинском районе Волгоградской области суд по иску прокуратуры поставил точку в запутанном деле о принуждении местного жителя к браку. Аферисты обманом заставили волгоградца подписать контракт и жениться для оформления новоиспечёнными родственниками льгот и материальной помощи.

- Установлено, что 49-летний мужчина совместно со знакомой сообщили жителю района якобы о наличии задолженности по уплате алиментов и о необходимости заключить контракт о прохождении военной службы в зоне СВО во избежание уголовной ответственности. Также фигуранты инициировали заключение брака между матерью женщины и указанным мужчиной, направившимся в зону СВО, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отправив волгоградца на передовую, дельцы завладели ещё и его банковской картой, впоследствии с которой были похищены 1,5 млн рублей.

В отношении участников преступной схемы в Ленинском районе расследуются уголовное дело по факту мошенничества, совершённого группой лиц. В интересах бойца и для предотвращения необоснованного обогащения фигурантов за счёт мер государственной поддержки, прокуратурой был подан иск о признании брака недействительным.

Отметим, решением Ленинского районного суда требования надзорного органа удовлетворены. Решение в силу не вступило и может быть оспорено.

