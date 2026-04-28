Волгоград Арена завоевала несколько престижных наград





Волгоград Арена завоевала несколько важных наград на престижных мероприятиях, которые прошли в Казани и в Москве. Как сообщили в спортивном учреждении, в столице Татарстана состоялась торжественная церемония IX Премии СБК, учреждённой журналом «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг», где выбрали лучших в области спортивного бизнеса, управления и инфраструктуры.

В ходе церемонии были названы лауреаты в 27 номинациях. Из 480 заявок в финал прошли 230. Главный стадион Волгограда завоевал второе место в номинации «Арена года», уступив лишь многофункциональной ледовой арене «УГМК-Арена» Екатеринбурга.Еще одной наградой Волгоград Арену отметили в Москве, где состоялось крупнейшее отраслевое мероприятие, посвящённое строительству, эксплуатации и управлению спортивной инфраструктурой – SportB2B СПОРТ ОПТ ЭКСПО & ФОРУМ – 2026.Ключевым событием мероприятия стало вручение XII ежегодной премии Sport Facilities 2026. В этом году заявки подали 362 учреждения из 63 регионов страны и Республики Беларусь.Волгоград Арена заняла первое место в номинации «Лучший многофункциональный спортивный объект» и второе место в номинации «Лучшая коммерциализация спортивного объекта».