



В Быковском районе Волгоградской области суд поставит точку в уголовном деле о служебном подлоге. Старшего дознавателя местного отдела полиции, задержавшего материалы дела, уличили в подделке подписи потерпевшей. Инцидент произошёл в марте 2025 года.

- С целью создания видимости добросовестного исполнения возложенных на него должностных обязанностей по направлению уголовных дел прокурору с обвинительным актом в суд, совершил служебный подлог. Он внёс собственноручно в протокол ознакомления потерпевшей с материалами уголовного дела заведомо ложные сведения о её ознакомлении, - сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

При этом в реальности женщина материалы не видела и в момент составления акта находилась в другом месте.

Отметим, теперь оперу пришлось лично ознакомиться с материалами уже уголовного дела, фигурантом которого он стал сам. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокуратурой и направлено в суд. Первое заседание назначено на 12 мая. Фигуранту может грозить крупный штраф или до 2 лет тюрьмы.

