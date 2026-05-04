Из-за введенных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда уже задерживаются 22 авиарейса – 11 на прилет и столько же на вылет.

Росавиация, напомним, ввела временные ограничения в аэропорту в Волгограде с 15:59 мск. Ранее в 15:17 мск в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность.

Рейсы задерживаются из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Два рейса вынуждены были уйти на другие аэродромы в Саратов и Самару.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!