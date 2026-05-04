



Стартовала доставка персональных поздравлений Президента России ветеранам Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете информационных технологий Волгоградской области, в регионе разнесут более 5 тысяч таких поздравлений. А всего со 2 по 8 мая почтальоны вручат порядка 259 700 писем адресатам по всей стране.

В письме находится именная открытка с поздравлением с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подписанная Президентом.



Если ветеран отсутствует по месту жительства, открытка будет храниться в ближайшем почтовом отделении месяц.



