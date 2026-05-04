В Волгоградской области промотгрузка достигла 227 млрд рублей





Волгоградстат подвёл промежуточные итоги мониторинга объёмов отгрузки товаров и услуг региональной промышленности. По данным экспертов, только лишь за январь-март 2026 года этот параметр достиг в денежном исчислении 227,3 млрд рублей. Львиная доля приходится на обрабатывающий сектор — 179,7 млрд рублей.

Специалисты фиксируют в текущем периоде основной рост отгрузки на предприятиях обрабатывающей промышленности по шести направлениям: текстильное производство +48,1%, табачное производство +24,2%, производство электрооборудования +15,3%, производство кокса и нефтепродуктов +12,7%, производство пищевых продуктов +10,3%, ремонт и монтаж машин и оборудования +3,7%.

Предприятия в сфере добычи ископаемых отгрузили продукции на 7,7 млрд, водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов – 5,1 млрд рублей.

В сфере электро-, паро- и газогенерации рост по отношению к аналогичному периоду 2025 года составил 8,1%, достигнув уровня в 34,8 млрд рублей. Здесь традиционно кассу сделали предприятия по производству и передачи электроэнергии. На них приходится 19,7 млрд рублей.