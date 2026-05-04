В России список профессий для альтернативной гражданской службы расширили с 271 до 363 позиций. Соответствующий приказ Минтруда опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь в перечень профессий для альтернативной гражданской службы входят травматолог-ортопед, невролог, токарь, электрик, синоптик, офтальмолог, такелажник, лесной пожарный. Также в списке появились водолаз, настройщик пианино и роялей, газосварщик, костюмер и зоолог.

Для прохождения альтернативной гражданской службы нужно подать личное заявление в военный комиссариат. На такие работы направляются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Соответствующее право прописано в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе».





