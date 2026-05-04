



Сегодня, 4 мая, в поселке Светлый Яр Волгоградской области прошла торжественная церемония открытия памятного знака «Рубеж Сталинградской доблести». Как сообщили в пресс-службе администрации региона, почетное право открыть стелу на центральной площади поселка предоставили участнику СВО Антону Ионину.

Вместе с установкой стелы было благоустроено все общественное пространство. На площади появилась пешеходная зона, были установлены вазоны и лавочки, смонтированы ограждения и уличное освещение, отремонтирована сцена и озеленена территория.





В мероприятии приняли участие чиновники, ветераны, бойцы СВО и молодежь.

Напомним, решение о присвоении поселку почетного звания было принято в 2025 году накануне 80-летия Великой Победы. А 1 мая нынешнего года глава региона Андрей Бочаров вручил грамоты о присвоении почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести» еще двум населенным пунктам — рабочим поселкам Иловле и Чернышковскому.

На стенах Зала Воинской и Трудовой теперь золотыми буквами высечены наименования десяти населенных пунктов региона, удостоенных высокого звания.

Фото: администрация Волгоградской области