Пик пройден: Волжская ГЭС с 4 мая снижает обороты





С сегодняшнего дня Волжская ГЭС начала работать на меньших оборотах. По данным Росводресурсов, 4 мая объем сбросов на Волгоградском гидроузле снизился до 23 тысяч кубометров в секунду. Завтра, 5 мая, этот показатель составит 22 тысячи, 6 мая – 21 тысячу. А с 7 по 10 мая Волжская ГЭС будет пропускать по 20 тысяч кубометров воды в секунду.