В Волгограде водитель иномарки погиб после лобового тарана опоры ЛЭП





В Кировском районе Волгограда произошло смертельное ДТП. Вечером 3 мая водитель иномарки на территории посёлка Хохлы влетел в железобетонную опору ЛЭП.

- В 16:40 55-летний водитель, двигаясь по ул. Пожарского, напротив д. 93, не справился с управлением автомашиной Toyota Caldina и совершил наезд на световую опору, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, водитель врезался в столб на огромной скорости. Высокопрочную армированную стальными прутами конструкцию переломило пополам. Сам же автомобиль превратился в груду искорёженного металла.

Отметим, за жизнь извлечённого из кабины мужчины боролись врачи, однако, несмотря на все усилия специалистов, от полученных травм он скончался.