Волгоградцам напомнили о налоговых льготах для пенсионеров





Жители Волгоградской области пенсионного возраста могут рассчитывать на комплекс мер социальной поддержки со стороны государства. Как сообщает ТАСС со ссылкой на депутатов Госдумы, пожилые люди могут воспользоваться льготами и дотациями на земельные участки, ЖКХ, а также некоторыми видами налоговых вычетов.

В рамках налогообложения имущества пожилые волгоградцы освобождаются от уплаты средств за квартиру, жилой дом, гараж и машино-место. Льгота действует на один объект каждого вида.

Если расходы на коммуналку превышают совокупный доход пенсионера на 22%, то он также имеет право на субсидию, покрывающую часть расходов на оплату соответствующих услуг.

Неработающие пенсионеры имеют право и на компенсацию расходов на капитальный ремонт. Однако эта мера поддержки распространяется на определённые возрастные категории граждан. Волгоградцы старше 70 лет могут получить скидку на оплату капремонта в размере 50%, а с 80 лет – 100%.

Отметим, в 2025 году льготами по имущественному налогу в целом по России воспользовались 28 млн пенсионеров. Ещё 16 млн – земельными.