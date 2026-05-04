Минобороны: в Волгоградской области сбили БПЛА с 3 на 4 мая





Минобороны заявило об уничтожении беспилотников в Волгоградской области в период с 20.00 ч. 3 мая до 7.00 ч. 4 мая.

Помимо волгоградского региона, силы ПВО работали в Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона. Всего было сбито 117 БПЛА.

