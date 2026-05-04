Волгоградцам назвали самое выгодное время для отпусков





Когда россиянам, в том числе и волгоградцев, выгоднее всего идти в отпуск, рассказали эксперты. Будущий отпускник должен сначала решить для себя, что для него важнее – отдохнуть подольше или получить побольше.

По данным сервиса banki.ru, чтобы увеличить сумму выплат в 2026 году, рекомендуется брать отпуск именно в те месяцы, когда количество рабочих дней максимальное, так как стоимость каждого трудового дня будет меньше, а значит, сумма компенсации увеличится. А, если цель – хорошо отдохнуть, надо выбирать месяцы с большим числом праздников, чтобы было больше выходных.



Больше всего рабочих дней в 2026 году будет в июле — 23 рабочих дня. По 22 дня — в апреле, сентябре, октябре, декабре. Брать отпуск в 2026 году в эти месяцы выгодно, потому что стоимость рабочего дня самая низкая. Однако нужно учитывать важное обстоятельство – чтобы за 12 месяцев до отпуска у вас были премии или другие расчетные выплаты и не было длительных больничных.



Больше всего отпускных дней в 2026 году можно получить в месяцы, когда есть государственные праздники: это январь и май, но одни уже прошли, а другие - на исходе. Еще один способ увеличить размер отпускных — оформлять отдых на календарные выходные, а не на праздничные дни. За эти дни деньги вам выплатят, а в зарплате они не учитываются. По этой же причине брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни, а вот в конце месяца — не стоит: это ударит по отпускным. Поэтому те, кто взял отпуск в начале мая, получили двойную выгоду: увеличили размер как отпуска, так и отпускных.



