РПН назвал, кому из волгоградцев грозит заражение сибирской язвой





Вакцинация поможет предотвратить заражение опасной инфекционной болезнью – сибирской язвой. Об этом заявили в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Возбудитель сибирской язвы способен образовывать споры, которые устойчивы в окружающей среде и могут сохраняться в почве в течение многих лет.



Человек может заразиться сибирской язвой от сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, верблюдов, свиней, оленей), больных сибирской язвой. Резервуаром возбудителя сибирской язвы служит почва. В группах риска находятся несколько категорий граждан - сельскохозяйственные рабочие, работники животноводческих ферм, специалисты в области ветеринарии, а также частные лица, занятые в разведении и переработке сельскохозяйственных животных. Этим работникам рекомендуется сделать прививку от сибирской язвы.



Заражение человека происходит при уходе за больными животными, оказании им ветеринарной помощи, убое скота, разделки туш, снятии шкур, захоронении трупов животных, павших от сибирской язвы. Заражение может произойти при контакте с заражённой почвой во время проведения земляных работ в зоне почвенных очагов. Не исключается заражение и при употреблении в пищу мяса больных животных, при укусах кровососущими насекомыми (слепни, мухи- жигалки и др.).



Важно знать, что человек, больной сибирской язвой, не является источником инфекции для других людей.



