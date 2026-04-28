В Волжском подготовят городской пляж к открытию до 1 июня





Власти Волжского начали подготовку к купальному сезону 2026 года. 27 апреля муниципалитет объявил о срочном поиске подрядчика, готового оборудовать зону для купания.

Организации, отобранной по итогу аукциона, предстоит произвести ремонт малых архитектурных форм, поручней, спасательной вышки, ограждений, водопровода, душевых и туалета. На территории пляжа должна быть скошена трава и убраны листва и ветки, восстановлена планировка грунта, установлены системы оповещения и электронное табло. Для удобства отдыхающих будут также оборудованы деревянные настилы и установлены теневые навесы.

Завершить подготовку пляжа коммерсантам предстоит до 1 июня, однако на этом работы не исчерпываются. В течение всего купального сезона победителю тендера придётся поддерживать пляж в надлежащем состоянии, проводить ежедневную уборку территории, обеспечивать дежурство нескольких спасателей и двух охранников.

Осенью, в период с 30 сентября специалистам необходимо будет произвести консервацию пляжа на зиму.

Отметим, исполнитель муниципального контракта будет отобран в срочном порядке по упрощённой процедуре уже сегодня. На организацию работы пляжа из бюджета выделено 3,1 млн рублей.

