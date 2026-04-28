



В Волгоградской области бойцы специальной военной операции по защите Донбасса оказались в правовой коллизии. Из-за особенностей регионального законодательства части ветеранов, получившим в боях серьёзные увечья, а подчас лишившимся конечностей и зрения, отказывают в ежемесячной выплате по инвалидности. Бывшие военнослужащие вынуждены месяцами искать правды в судах. Разбираемся, почему так происходит и как исправить сложившуюся ситуацию.

Ветеран, да не тот

В Волгоградской области ветераны боевых действий, получившие во время исполнения своего долга тяжёлые увечья и которым назначена инвалидность, имеют право на дополнительную поддержку. Регион назначает таким бойцам ежемесячное пособие в размере 4239 рублей. Соответствующие положения утверждены ещё в 2016 году приказом комитета соцзащиты №291 и прописаны в порядке предоставления мер поддержки.

Документ был разработан задолго до начала СВО, поэтому основное внимание в нём сконцентрировано на военнослужащих, сотрудников ОВД и федеральных органов, ставших инвалидами из-за травм или болезней, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву во время афганской и чеченских компаний.

В 2023 году в документ внесены поправки, которые расширяли перечень получателей. В порядке было прописано право на выплату для волгоградцев, попавших под частичную мобилизацию, а также штатных военнослужащих Минобороны и Росгвардии, бойцов добровольческих формирований, ставших инвалидами после увечий, полученных во время специальной военной операции.

Однако, несмотря на усилия властей, в документе всё же остались «слепые зоны». Одна из них затрагивает сотни волгоградских ветеранов, которые воевали в рядах ЧВК.

В действующей редакции порядка говорится, что выплата положена в том числе бойцам СВО, «заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы РФ», а у ветеранов частных военных компаний в документах военно-врачебной комиссии указывается формулировка о том, что увечья, ставшие причиной для назначения инвалидности, получены «в связи с исполнением контракта (иных правоотношений) организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы РФ».

Найдите разницу

Различие в формулировках настолько неочевидно, что даже в региональных органах соцзащиты долгое время не было единого мнения на счёт того, положена ли бойцам ЧВК региональная поддержка.

В редакцию ИА «Высота 102» обратился ветеран спецоперации из Советского района Волгограда Василий С. Мужчине с 1 июня 2025 года было назначено соответствующее пособие по инвалидности, однако радость ветерана оказалась недолгой.

- У меня приняли все документы, проверили их, выдали даже удостоверение. С июля я начал получать выплаты. Деньги, конечно, небольшие, но для нашей семьи и это было хорошим подспорьем. Я из них хотя бы мог квартплату закрывать. 13 ноября неожиданно получил письмо из соцзащиты, где меня уведомили о прекращении выплаты этих средств, - поделился мужчина.

Когда волгоградец начал задавать вопросы, районные органы социальной защиты заявили, что могут ещё и взыскать с него все средства, выплаченные за предыдущие месяцы.

Порядок или крючкотворство?

Редакция обратилась в комитет социальной защиты Волгоградской области с просьбой прокомментировать сложившуюся в регионе правовую коллизию, в результате которой бойцы бок обок сражавшиеся на одном участке фронта или даже штурмовавшие одни и те же населённые пункты, одинаково рискующие своей жизнью, имеют разные права на меры социальной поддержки.

В соцзащите пояснили, что по действующим в регионе нормативно-правовым актам получатель обязательно должен состоять в прямых юридических отношениях с ВС РФ. В противном случае ветеранам посоветовали обращаться в суды.

Вопиющие случаи

Важно понимать, что бойцы ЧВК в основном привлекались для ведения боёв на самых тяжёлых направлениях, где шли ожесточённые сражения. Естественно, что среди этой категории немало бойцов, получивших тяжкие телесные повреждения и инвалидность. Ветеранам физически сложно собирать справки, направлять запросы и участвовать в многомесячных судебных тяжбах. К тому же многие бойцы считают для себя унизительным выпрашивать помощь и уж тем более кого-то принуждать к её оказанию.

Однако часть военных всё же решается идти судебным путём. В их числе оказался боец ЧВК из Фролово Василий И. Мужчина с октября 2022 года по январь 2023 года принимал участие в специальной военной операции в качестве добровольца. В результате попадания мины волгоградец получил тяжелейшие увечья лишился зрения. Указом Владимира Путина он был награждён медалью «За отвагу». Пройдя реабилитацию, Василий И. вернулся домой. Врачебной комиссией ему была установлена 1 группа инвалидности. Мужчина сразу обратился в соцзащиту с просьбой назначить ему дополнительную региональную выплату, однако получил отказ.

Оставшемуся без зрения волгоградцу пришлось собирать справки и готовить иск в суд. Последний ветерана поддержал и указал, что отказ соцзащиты в назначении пособия незаконен.

- ЧВК «Вагнер», участвующая на стороне РФ в боевых действиях в ходе СВО, является организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооружённые Силы РФ. Следовательно, Василий И. выполнял те же задачи для достижения целей специальной военной операции и в тех же условиях, что и лица, заключившие контракт с Министерством обороны России о пребывании в добровольческом формировании либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы РФ или войска национальной гвардии РФ. Более того, награждение бойца ЧВК «Вагнер» Василия И. медалью «За отвагу» является подтверждением государством его участия в боевых действиях по защите интересов Российской Федерации в составе организации, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооружённые Силы РФ, - говорится в решении.

Суд обязал отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области назначить бойцу положенную ежемесячную выплату.

Аналогичное решение вынес и Советский районный суд Волгограда в отношении ещё одного бойца ЧВК. Во время разбирательства суд указал, что решение органов социальной защиты об отказе ветерану с 3 группой инвалидности, обратившемуся за оформлением региональной выплаты, неправомерно.

Неподъёмное бремя?

В 2025 году в приказ комитета соцзащиты №291 были внесены изменения. Власти прописали в положении поддержку военнослужащих, получивших инвалидность при обороне российского приграничья, прилегающего к территориям проведения СВО. Также одним росчерком можно было разрешить и статус бойцов ЧВК, более того, с соответствующими инициативами даже выступал уполномоченный по правам человека Волгоградской области Валерий Ростовщиков.

- Уполномоченным постоянно осуществляется анализ действующей правовой практики по данному вопросу. В частности, Уполномоченным в адрес руководства Волгоградской области внесены предложения по внесению дополнений в действующее законодательство о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки участникам СВО — сотрудникам частных военных компаний, - говорится в ответе омбудсмена на официальный запрос редакции.

Редакция также попросила прокомментировать сложившуюся ситуацию с социальной поддержкой ветеранов СВО аппарат председателя Волгоградской областной думы. Согласно ответу пресс-службы парламента, вопрос упирается в бюджетные ограничения.

- Каждый субъект РФ, вводя меры поддержки тех или иных категорий граждан, основывается на возможностях собственного бюджета с учётом выполнения всех обязательств. Важно отметить, что, устанавливая дополнительные меры социальной поддержки, будет являться новым расходным обязательством субъекта, что потребует дополнительного финансирования, - подчёркивается в комментарии.

Отметим, пока регион приценяется к расходам на выплату мер социальной поддержки инвалидам из числа ветеранов СВО – бывших бойцов частных военных компаний, последние по-прежнему вынуждены искать защиты в судах. В ближайшее время очередной процесс может состояться в Советском районном суде Волгограда. Обратившийся в редакцию ветеран Василий С. завершает сбор документов и подготовку искового заявления с требованием к соцзащите возобновить ежемесячные выплаты по инвалидности.

