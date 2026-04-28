Главное

Время новых возможностей: АО «Волгоградоблэлектро» представило более 100 вакансий на ярмарке «Работа России» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель»

Актуально

Кто не пощадил Кадина? Что известно о самом громком заказном убийстве в Волгограде

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.  Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными...
Федеральные новости
 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.  Сергею Шпаку вменяют...
Общество

По букве, но не по духу? В Волгоградской области ветераны СВО вынуждены судиться с соцзащитой из-за выплат

Общество 28.04.2026 07:07
0
28.04.2026 07:07


В Волгоградской области бойцы специальной военной операции по защите Донбасса оказались в правовой коллизии. Из-за особенностей регионального законодательства части ветеранов, получившим в боях серьёзные увечья, а подчас лишившимся конечностей и зрения, отказывают в ежемесячной выплате по инвалидности. Бывшие военнослужащие вынуждены месяцами искать правды в судах. Разбираемся, почему так происходит и как исправить сложившуюся ситуацию.

Ветеран, да не тот

В Волгоградской области ветераны боевых действий, получившие во время исполнения своего долга тяжёлые увечья и которым назначена инвалидность, имеют право на дополнительную поддержку. Регион назначает таким бойцам ежемесячное пособие в размере 4239 рублей. Соответствующие положения утверждены ещё в 2016 году приказом комитета соцзащиты №291 и прописаны в порядке предоставления мер поддержки.

Документ был разработан задолго до начала СВО, поэтому основное внимание в нём сконцентрировано на военнослужащих, сотрудников ОВД и федеральных органов, ставших инвалидами из-за травм или болезней, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву во время афганской и чеченских компаний.

В 2023 году в документ внесены поправки, которые расширяли перечень получателей. В порядке было прописано право на выплату для волгоградцев, попавших под частичную мобилизацию, а также штатных военнослужащих Минобороны и Росгвардии, бойцов добровольческих формирований, ставших инвалидами после увечий, полученных во время специальной военной операции.

Однако, несмотря на усилия властей, в документе всё же остались «слепые зоны». Одна из них затрагивает сотни волгоградских ветеранов, которые воевали в рядах ЧВК.

В действующей редакции порядка говорится, что выплата положена в том числе бойцам СВО, «заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы РФ», а у ветеранов частных военных компаний в документах военно-врачебной комиссии указывается формулировка о том, что увечья, ставшие причиной для назначения инвалидности, получены «в связи с исполнением контракта (иных правоотношений) организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооружённые силы РФ».

Найдите разницу

Различие в формулировках настолько неочевидно, что даже в региональных органах соцзащиты долгое время не было единого мнения на счёт того, положена ли бойцам ЧВК региональная поддержка.

В редакцию ИА «Высота 102» обратился ветеран спецоперации из Советского района Волгограда Василий С. Мужчине с 1 июня 2025 года было назначено соответствующее пособие по инвалидности, однако радость ветерана оказалась недолгой.

- У меня приняли все документы, проверили их, выдали даже удостоверение. С июля я начал получать выплаты. Деньги, конечно, небольшие, но для нашей семьи и это было хорошим подспорьем. Я из них хотя бы мог квартплату закрывать. 13 ноября неожиданно получил письмо из соцзащиты, где меня уведомили о прекращении выплаты этих средств, - поделился мужчина.

Когда волгоградец начал задавать вопросы, районные органы социальной защиты заявили, что могут ещё и взыскать с него все средства, выплаченные за предыдущие месяцы.

Порядок или крючкотворство?

Редакция обратилась в комитет социальной защиты Волгоградской области с просьбой прокомментировать сложившуюся в регионе правовую коллизию, в результате которой бойцы бок обок сражавшиеся на одном участке фронта или даже штурмовавшие одни и те же населённые пункты, одинаково рискующие своей жизнью, имеют разные права на меры социальной поддержки.

В соцзащите пояснили, что по действующим в регионе нормативно-правовым актам получатель обязательно должен состоять в прямых юридических отношениях с ВС РФ. В противном случае ветеранам посоветовали обращаться в суды.

Вопиющие случаи

Важно понимать, что бойцы ЧВК в основном привлекались для ведения боёв на самых тяжёлых направлениях, где шли ожесточённые сражения. Естественно, что среди этой категории немало бойцов, получивших тяжкие телесные повреждения и инвалидность. Ветеранам физически сложно собирать справки, направлять запросы и участвовать в многомесячных судебных тяжбах. К тому же многие бойцы считают для себя унизительным выпрашивать помощь и уж тем более кого-то принуждать к её оказанию.

Однако часть военных всё же решается идти судебным путём. В их числе оказался боец ЧВК из Фролово Василий И. Мужчина с октября 2022 года по январь 2023 года принимал участие в специальной военной операции в качестве добровольца. В результате попадания мины волгоградец получил тяжелейшие увечья лишился зрения. Указом Владимира Путина он был награждён медалью «За отвагу». Пройдя реабилитацию, Василий И. вернулся домой. Врачебной комиссией ему была установлена 1 группа инвалидности. Мужчина сразу обратился в соцзащиту с просьбой назначить ему дополнительную региональную выплату, однако получил отказ.

Оставшемуся без зрения волгоградцу пришлось собирать справки и готовить иск в суд. Последний ветерана поддержал и указал, что отказ соцзащиты в назначении пособия незаконен.

- ЧВК «Вагнер», участвующая на стороне РФ в боевых действиях в ходе СВО, является организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооружённые Силы РФ. Следовательно, Василий И. выполнял те же задачи для достижения целей специальной военной операции и в тех же условиях, что и лица, заключившие контракт с Министерством обороны России о пребывании в добровольческом формировании либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы РФ или войска национальной гвардии РФ. Более того, награждение бойца ЧВК «Вагнер» Василия И. медалью «За отвагу» является подтверждением государством его участия в боевых действиях по защите интересов Российской Федерации в составе организации, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооружённые Силы РФ, - говорится в решении.

Суд обязал отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области назначить бойцу положенную ежемесячную выплату.

Аналогичное решение вынес и Советский районный суд Волгограда в отношении ещё одного бойца ЧВК. Во время разбирательства суд указал, что решение органов социальной защиты об отказе ветерану с 3 группой инвалидности, обратившемуся за оформлением региональной выплаты, неправомерно.

Неподъёмное бремя?

В 2025 году в приказ комитета соцзащиты №291 были внесены изменения. Власти прописали в положении поддержку военнослужащих, получивших инвалидность при обороне российского приграничья, прилегающего к территориям проведения СВО. Также одним росчерком можно было разрешить и статус бойцов ЧВК, более того, с соответствующими инициативами даже выступал уполномоченный по правам человека Волгоградской области Валерий Ростовщиков.

- Уполномоченным постоянно осуществляется анализ действующей правовой практики по данному вопросу. В частности, Уполномоченным в адрес руководства Волгоградской области внесены предложения по внесению дополнений в действующее законодательство о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки участникам СВО — сотрудникам частных военных компаний, - говорится в ответе омбудсмена на официальный запрос редакции.

Редакция также попросила прокомментировать сложившуюся ситуацию с социальной поддержкой ветеранов СВО аппарат председателя Волгоградской областной думы. Согласно ответу пресс-службы парламента, вопрос упирается в бюджетные ограничения.

- Каждый субъект РФ, вводя меры поддержки тех или иных категорий граждан, основывается на возможностях собственного бюджета с учётом выполнения всех обязательств. Важно отметить, что, устанавливая дополнительные меры социальной поддержки, будет являться новым расходным обязательством субъекта, что потребует дополнительного финансирования, - подчёркивается в комментарии.

Отметим, пока регион приценяется к расходам на выплату мер социальной поддержки инвалидам из числа ветеранов СВО – бывших бойцов частных военных компаний, последние по-прежнему вынуждены искать защиты в судах. В ближайшее время очередной процесс может состояться в Советском районном суде Волгограда. Обратившийся в редакцию ветеран Василий С. завершает сбор документов и подготовку искового заявления с требованием к соцзащите возобновить ежемесячные выплаты по инвалидности.

Фото сгенерировано ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.04.2026 08:25
Общество 28.04.2026 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2026 08:13
Общество 28.04.2026 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2026 07:48
Общество 28.04.2026 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2026 07:30
Общество 28.04.2026 07:30
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2026 07:07
Общество 28.04.2026 07:07
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2026 06:57
Общество 28.04.2026 06:57
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2026 06:34
Общество 28.04.2026 06:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2026 06:22
Общество 28.04.2026 06:22
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2026 06:10
Общество 28.04.2026 06:10
Комментарии

0
Далее
Общество
28.04.2026 00:38
Общество 28.04.2026 00:38
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2026 21:30
Общество 27.04.2026 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2026 20:51
Общество 27.04.2026 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2026 20:30
Общество 27.04.2026 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2026 19:30
Общество 27.04.2026 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
27.04.2026 19:02
Общество 27.04.2026 19:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

