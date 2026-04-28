Коммунальщики через суд пытаются взыскать с олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, проживающей за границей, долг за оплату жилищно-коммунальных услуг в России.

По данным SHOT, 43-летняя спортсменка, которая в 2022 году уехала с мужем и детьми в Испанию, третий год не оплачивает коммуналку в своих московских квартирах бизнес-класса.

- Сумма долгов по ЖКУ за два жилья выросла до ₽440 тысяч. Платёжки за квартиру площадью 98 м² в ЖК «Дом в Сокольниках» на Русаковской улице составили ₽360 тысяч, из них ₽329 тысяч за неоплаченный капремонт. В квартире в ЖК «Акватория» площадью 121 м², которую чемпионка купила после начала СВО, набежал долг за водоснабжение на ₽81 тысячу. Энергетическая компания уже направила иск на злостную неплательщицу, - сообщает издание.

Также у легкоатлетки к миллиону подбирается и задолженность по налогам, которую Исинбаева также не погасила.

Ранее, напомним, Елена Исинбаева, которая родом из Волгограда, напомнила о себе в интервью изданию «OK!». Спортсменка, которая решила распрощаться с Россией после начала СВО, сообщила, что благодаря прежним успехам, сейчас в финансовом плане все хорошо. Елена также рассказала, что изучает китайский, психологию и стала коучем, получив степень РСС. В интервью чемпионка много говорила о детях, саморазвитии и путешествиях. Острые вопросы в беседе не поднимались.