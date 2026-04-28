Сбор плодов и ягод в Волгоградской области вырос в 2,2 раза





В Волгоградской области в 2025 году собрали 238 тысяч тонн плодов и ягод, что в 2,2 раза превысило показатель позапрошлого года. По данным Волгоградстата, регион занял второе место в ЮФО по данному показателю

В общем объеме производства преобладают семечковые культуры, их удельный вес достигает 77%. В 2025 году в регионе собрано 184 тыс. тонн семечковых культур, что в 3,2 раза больше, чем в 2024 году. Производство ягодников, косточковых и орехоплодных культур также увеличилось.

Урожайность составила в среднем 215,4 центнера с гектара. Это на 63% больше, чем было в 2024 году. Наиболее высокая урожайность плодов и ягод зафиксирована в сельскохозяйственных организациях – 346,7 центнера с 1 гектара убранной площади. Лидером среди муниципалитетов по сбору фруктов стал Городищенский район.