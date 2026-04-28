



За первые три месяца 2026 года в Волгоградской области насчитали больше 316 тысяч туристов. Останавливаясь в городе на Волге, жители других регионов страны чаще всего выбивают классический маршрут по местам боевой славы.

- Одними из главных точек притяжения для волгоградцев становятся Мамаев курган, музей-заповедник «Сталинградская битва», Дом Павлова, а также мельница Гергардта, - сообщают в пресс-службе администрации региона.

Впрочем, нередко в Волгоградскую область едут не только за классическим историческим маршрутом, но и за набравшими популярность событиями, фестивалями и праздниками, отмечают в обладмине.

Еще одним популярным вектором во времена, когда локальная кухня с местными продуктами и блюдами выходит едва ли не на первый план, становится гастротуризм. Что именно горожане могут попробовать в кафе и ресторанах города и области, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельном материале.

А о впечатлениях путешественников от Волгограда мы общались с известным в городе экскурсоводом Ириной Волковой.

- Все наши гости говорят, что ни одно фото и ни одно видео не передает тех эмоций, которые ты испытываешь, проходя от того места, где фигура монумента «Родина-мать зовет!» кажется невесомой и буквально парящей над городом до самых ее ног. Фразу «Вот это мощь!» я слышу на каждой экскурсии по памятнику-ансамблю «Героям Сталинградской битвы», - рассказывала корреспондентам ИА «Высота 102» Ирина Волкова. – Мы, волгоградцы, чаще замечаем в городе недостатки. Но большинство туристов действительно его хвалят. Люди из разных городов – от Камчатки до Санкт-Петербурга и Москвы – говорят, что он очень чистый. Кстати, жители северной столицы удивляются сходству архитектуры, но большему размаху наших проспектов, улиц и набережной. А Волга! Гуляя по центру, люди не могут оторвать от нее взгляда!

