



Холодный и пасмурный Первомай ждет жителей Волгоградской области.

По прогнозам синоптиков, в праздничный день температура воздуха не поднимется выше 13 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +6 до +8.

Немногим теплее будет и в субботу, 2 мая. Специалисты центра погоды «Фобос» предполагают, что мерзнувший весь апрель город согреется лишь до +15. На долгожданное потепление его жители могут рассчитывать лишь после завершения первых праздничных выходных.

Напомним, что в этом году Волгоград отметит День весны и труда без традиционного первомайского шествия. Вместо этого волгоградцам предлагают прийти на камерный концерт, который пройдет в здании Облсовпрофа.

