



Над территорией страны за минувшую ночь уничтожили 186 украинских дронов. Часть из них ликвидировали в Волгоградской области.

Всю ночь дежурные расчеты ПВО работали в Курской и Ростовской областях, в Республике Крым и в Краснодарском крае. Смертоносные летательные аппараты направлялись также в Волгоградскую и в Астраханскую области. В Минобороны отчитываются об уничтожении всех БПЛА самолетного типа, однако их точного числа над каждым конкретным регионом не называют.

Режим беспилотной опасности установили в Волгоградской области накануне в 22:27. О том, что угроза атаки БПЛА окончательно миновала, стало известно сегодня в 5:08.

