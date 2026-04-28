



Трое рыбаков, в том числе бывший топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер, погибли от утопления, сообщает ТАСС.

- У всех троих смерть наступила от асфиксии в результате утопления, - ссылаясь на собственные источники, передает издание. – Других повреждений на телах погибших обнаружено не было.

Рыбалка четырех мужчин – руководителя Торгово-промышленной группы «БИС» Александра Назарова с зятем Сергеем Лойтером, водителем и приятелем – обернулась трагедией. Из-за начавшегося шторма лодка волгоградцев перевернулась. Тела троих мужчин обнаружили в тот же день.

Еще одного рыбака, по официально не подтвержденной информации Александра Назарова, до сих пор ищут на предполагаемом месте крушения. Поисковую операцию, отмечают водолазы ГКУ «Служба спасения», осложняет не только шторм, но и начавшийся разлив.

– Ситуация достаточно сложная, потому что мы не можем определить даже примерных границ поиска – лодка, на которой плыли четверо рыбаков, до сих пор не найдена. Если нам все-таки удастся ее обнаружить, ориентироваться на местности будет значительно проще. Но, учитывая скорость течения и пиковые сбросы воды, смею предположить, что поиски могут затянуться, - рассказал корреспондентам ИА «Высота 102» руководитель водолазной службы ГКУ «Служба спасения» Дмитрий Печёнкин.

В Западном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что по данному факту Волгоградским следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

