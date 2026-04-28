Московские рейсы вновь задерживаются в аэропорту Волгограда





Последствия накрывшего Москву снегопада в волгоградском аэропорту ощущают второй день подряд. Ждать своего возвращения домой или вылета в столицу пассажирам приходится по несколько часов.

Рейс DP 6967 в Гумраке планировали встретить еще накануне вечером. Однако приземлиться в волгоградском аэропорту горожане смогут только в 9:10. В обратном направлении самолет вылетит спустя полчаса.

На шесть часов задерживается и другой столичный рейс «Победы». Вместо 9:40 его прибытия ожидают теперь в 15:45. Вылетающих в Москву волгоградцев позовут на посадку в 16:10 вместо заявленных 10:05.

Менять свои планы придется также пассажирам, планировавшим прибыть в город на Волге рейсом DP 6969 – вместо 14:25 он приземлится в Волгограде в 17:40. В московский Шереметьево самолет вылетит не в 14:50, а в 18:10.

О последствиях непогоды специалисты Минтранса предупредили авиапутешественников еще накануне.

- Непростые метеоусловия ( с тенденцией на ухудшение), ожидающиеся в течение пары дней в Москве и области, могут влиять на работу воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов, - уточнили в ведомстве.

