Волгоградцам пояснили, нужно ли разблокировать телефон для полиции





Юрист напомнил жителям Волгоградской области о правах при проверке документов. Как пояснил адвокат Сергей Жорин, сотрудник полиции не имеет права требовать разблокировку телефона при проверке документов.

По закону сотрудник должен представиться, предъявить удостоверение и назвать причину остановки. Личный досмотр полицейский может проводить в присутствии двух понятых или под видеозапись. Досмотр телефона возможен лишь при наличии судебного решения.

- Требование разблокировать телефон, показать личные фотографии, переписку и чаты без процессуального оформления нельзя считать обычным досмотром. Конституция РФ прямо предусматривает, что ограничение тайны переписки допускается только на основании судебного решения, - пояснил адвокат.

Незаконная проверка телефона грозит сотруднику служебную проверку и дисциплинарную ответственность.