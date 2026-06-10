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Общество

«Для нас это стало шоком»: в Волгограде закрывают популярный фитнес-клуб «Волгафит»

Общество 10.06.2026 15:13
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10.06.2026 15:13


В Волгограде объявили о закрытии одного из известнейших фитнес-клубов Волгограда. Новость о том, что уже с 1 июля «Волгафит» закроет свои двери, стала неожиданностью не только для посетителей, но и для всего тренерского состава.

- С 1 июля наш клуб действительно закрывается, - подтвердила информацию администратор заведения. – Клиентам, которые не отходили занятия по абонементу, вернут деньги. Мы же, сотрудники, ищем новое место работы, обзванивая другие клубы города.

Собеседники ИА «Высота 102» также отметили, что по неподтвержденной информации на знакомом большинству горожан месте уже в скором времени откроется зал, предназначенный исключительно для девушек.

- Нам сказали, что ориентировочно новое место откроется через три месяца. Однако конкретной информацией мы не владеем, так как руководство еще не организовывало встречу с нами, - добавили в волгоградском фитнес-клубе.

Между тем, сотрудники зала, работавшего в самом центре города более двадцати лет, делятся в социальных сетях ностальгическими постами.

- Ну вот и все. Конец эпохи «Волгафит». К сожалению, клуб закрывается, и 1 июля нас всех увольняют, - написали сестры Любовь и Людмила, занимающиеся нутрициологией. – Пишем этот пост с тяжелым сердцем, но с огромной благодарностью. Мы здесь проработали 21 год, и это не просто цифра. Это целая жизнь. Это был наш второй дом, любимое место, любимые люди. Сюда мы пришли молоденькими девочками, а уходим состоявшимися массажистами, нутрициологами, мамами и женами… []. Факт закрытия клуба для нас – это шок. Мы узнали об этом неожиданно. Но знаете, что? За 21 год мы поняли главное: силу нам дает не здание и не название клуба, а люди, которые нас окружают.

В здании речпорта «Волгафит» работал с 2004 года. Из открытых источников известно, что в 2024 году ООО «Фитнес-сити» прекратила свою деятельность путем слияния с ООО «Пиранья», владельцем которого является волгоградский миллиардер Александр Малашкин.

Фото Павла Мирошкина 

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