



Волгоградская академия МВД России отметит свое 60-летие вскрытием капсулы времени и открытием нового тира.

- Сегодня, 10 июня, академия МВД России отмечает свой юбилей, - рассказали в пресс-службе вуза. – Его празднование начнется с открытия капсулы времени, заложенной ровно десять лет назад – в день празднования полувекового дня рождения. Прочитав послание из прошлого, участники церемонии заложат новую капсулу с пожеланиями будущим курсантам.

Будущим сотрудникам правоохранительных органов покажут интерактивные тактические учения, продемонстрировав современную технику, а также операцию по захвату и обезвреживанию условных преступников. В программу праздничного дня включили и открытие 100-метрового тира.

- Кроме открытия выставок, посвященных известным выпускникам, в Академии пройдет заседание международной конференции «Судебная экспертиза: российский и международный опыт», - отметили в учебном заведении. – Завершится сегодняшний день концертом.





Постановление Совета министров СССР, с которого и начинается история волгоградской Академии МВД России, приняли 10 июня 1966 года. Необходимость в вузе, готовящем будущих следователей, к тому времени была очевидной. В трех существовавших на тот момент учебных заведениях подобного профиля – в Москве, Омске и Киеве – специалистов следственного профиля не обучали, а выпускникам гражданских вузов, направляемых по распределению на работу в милицию, как правило, не хватало специальной подготовки. Отсюда – и назревший дефицит квалифицированных кадров.

В сентябре 1966 года в штат открываемой в Волгограде Школы входили всего пять человек. Первым и.о. начальника вуза был назначен подполковник внутренней службы Иван Потапов. Именно его подпись стоит на приказе № 1 Высшей следственной школы от 13 сентября: «Сего числа приступил к исполнению своих служебных обязанностей». Занятия в новом учебном заведении начались 1 октября. Курсантов пригласили в трехэтажное здание на улице Коммунистическая, 36. Строительство нового корпуса и общежитий на Исторической, 130 завершилось только в 1973-м.

Фото Павла Мирошкина