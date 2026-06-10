Одеться без помощи взрослых, заправить постель, налить себе чай и сделать бутерброд – все то, что обычному ребенку кажется легким, ребенку с ограниченными возможностями здоровья дается непросто. Но уметь это необходимо, чтобы не только справляться с бытовыми потребностями, но и чувствовать себя уверенно и не бояться оставаться одному. Эти навыки готовят детей к будущему: повышают качество жизни, снижают стресс при изменениях, развивают память, внимание и координацию. В Волгоградской области работают 20 центров соцобслуживания и три профильных площадки, где особенным малышам оказывают квалифицированную помощь. Один из них – реабилитационный центр «Доверие».

От кухни к жизни

Ежегодно это учреждение посещают 80 особенных детей. Вопросу социализации воспитанников здесь уделяют особое внимание.

– Наша задача, чтобы ребенок, став выпускником нашего учреждения, чувствовал себя на равных с другими, мог выполнять элементарные действия, сам себя обслуживать, не пугался походов в магазин, – рассказала директор «Доверия» Ирина Грунина. – Один из наших важных проектов – «Готовим с особенным ребенком». Под руководствам сотрудников центра юные поварята учатся не только готовить, но и обращаться с ножом, вилками, ложками, включать и выключать плиту.

Как отмечает инструктор по труду Оксана Дегтярева, кулинарные мастер-классы для детей с ментальными нарушениями развивают целый ряд навыков и качеств:

– Они осваивают бытовые умения – самообслуживание и приготовление простых блюд, развивают мелкую моторику и координацию через нарезку продуктов, замешивание теста и работу с кухонными инструментами. В процессе готовки ребята применяют математические навыки: измеряют ингредиенты мерными стаканами и ложками, делят массу на части. А следование рецептам тренирует память, внимание и логическое мышление.

Специалист добавляет, что занятия кулинарией положительно влияют на эмоциональный фон ребёнка: снимают стресс и тревогу, повышают настроение и самооценку за счёт ощущения успеха при приготовлении блюда, помогают раскрепоститься и преодолеть замкнутость.

– Кроме того, совместная работа развивает коммуникативные навыки и чувство принадлежности к группе, а творческая составляющая (оформление блюд, выбор ингредиентов) даёт возможность самовыражения и приносит удовольствие. Тактильные ощущения от работы с продуктами и процесс готовки стабилизируют эмоциональное состояние, способствуют расслаблению и улучшают общее психоэмоциональное самочувствие, – объясняет Дегтярева.

Социальная ответственность

Воспитанники «Доверия» уже умеют готовить первые блюда, бутерброды, салаты, а еще – им очень нравится выпечка. Так, оператор социального питания «Виво Маркет» организовал для ребят мастер-класс по украшению круассанов, маффинов и кранчей. Участники примерили на себя роль кондитеров – они создавали свои кулинарные шедевры с помощью глазури, джема и посыпок. А в завершении состоялось чаепитие, где все смогли попробовать свои творения.

– Нам понравилось мероприятие, сын очень скрупулезно выполнял каждое действие, – поделилась мама 14-летнего Ромы Эльвира Лопаткова. – Рома любит такие занятия, всегда принимает участие в кулинарных мастер-классах, и потом дома помогает мне готовить и что-то уже делает сам. Считаю это направление реабилитации очень нужным. Потому что новые навыки снижают зависимость таких деток от окружающих и облегчает жизнь как самого ребенка, так и всей семьи.

– Мы считаем такую совместную деятельность с реабилитационными центрами важной, поскольку занимаемся питанием и соприкасаемся с социальными учреждениями, – пояснила директор по стратегическому развитию «Виво Маркет» Мария Степанова. – Мы понимаем, что качественное питание – это лишь одна из составляющих благополучия людей. Реализуя данный проект, мы не только демонстрируем нашу социальную ответственность, но и стремимся внести свой вклад в улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

Добавим, что по данным комитета социальной защиты населения Волгоградской области, помощь от команды реабилитологов соцучреждений в 2025 году получили почти 5 тысяч юных жителей региона с ОВЗ, в 2026 – уже 1,6 тысяч детей.

Фото Ростислава Шуликина