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Общество

Чугунные скамейки, зелень и мириады цветов: финальный марафет наводят в сквере Симбирцева накануне открытия

Общество 10.06.2026 14:49
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10.06.2026 14:49


В Центральном районе Волгограда после реконструкции готовится к официальному представлению сквер имени Василия Симбирцева. Торжественная церемония состоится в День России 12 июня. В преддверии мероприятия фотокорреспондент ИА «Высота 102» Андрей Поручаев побывал в благоустроенной зоне отдыха и заснял, как она выглядит всего за два дня до открытия.


Сквер встретил прессу нетипичной суетой. Десятки садовников, сотрудников городских служб и даже школьников, пристроенных властями на летние каникулы подработать, с раннего утра наводят в парковой зоне финишный марафет.


На центральной клумбе в самом сердце зоны отдыха специалисты высаживают сотни однолетников. Здесь создаётся уникальная цветочная композиция из ярко-красных, бордовых, синих и белоснежных петуний и гвоздик.


Ещё одна огромная клумба спешно засаживается цветами между памятником Засекину и проспектом им. Ленина.


Для того чтобы разбавить пространство широких бетонных тротуаров зеленью и яркими цветами, в центральной части сквера также расставлены вазоны с петуньями.


Основная изюминка зоны отдыха – два огромных фонтана, пронизывающих сквер практически насквозь. Власти решили не менять и не реконструировать бетонные чаши гидротехнических сооружений, сосредоточив усилия и финансы на их покраске и замене «начинки» фонтанов.


В рамках благоустройства сквера специалисты обновили коммуникации фонтанов, установили новые форсунки. Подлатали и подкрасили чаши фонтанов.


Их наружная часть была окрашена в кирпичный оттенок, а область, контактирующая с водой, – в томно-серый цвет. Изнутри и снаружи трещины в чашах были щедро залиты герметиком.

Пробный пуск фонтана специалисты осуществили ещё несколько недель назад. Испытания подтвердили его работоспособность, однако вновь дала о себе знать конструктивная проблема фонтанов. Из-за тёмного цвета дна и большой площади стоячая вода очень быстро на волгоградском солнце начинает цвести.



В преддверии открытия специалистам пришлось устраивать генеральную уборку чаш.


Сразу пять работников, вооружившихся шлангом, щётками, моющими веществами и специальным химическим раствором, весь день 10 июня возвращали чашам изначальный лоск и избавлялись от специфического затхлого запаха после слива застоявшейся воды.


Отдраены были оба гидротехнических сооружения.


На всякий случай дополнительный марафет городские службы решили навести и на прилегающих участках тротуара. Специалисты обработали примыкания к бассейнам гербицидами – химпрепаратами, препятствующими развитию сорняков.



В очередной раз городские службы проверили и расстановку малых архитектурных форм – по всему скверу были установлены десятки новых чугунных лавочек, украшенных растительными орнаментами, стилизованных под ковку.



В таком же необычном для Волгограда изысканном стиле были выполнены и столбы паркового освещения.


Отметим, благоустройство сквера Симбирцева началось в 2025 году. Работы выполнены в рамках поэтапной реконструкции ул. Мира. Здесь были ранее комплексно обновлены тротуары, высажены деревья, кустарники и газон.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

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