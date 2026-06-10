



В Центральном районе Волгограда после реконструкции готовится к официальному представлению сквер имени Василия Симбирцева. Торжественная церемония состоится в День России 12 июня. В преддверии мероприятия фотокорреспондент ИА «Высота 102» Андрей Поручаев побывал в благоустроенной зоне отдыха и заснял, как она выглядит всего за два дня до открытия.





Сквер встретил прессу нетипичной суетой. Десятки садовников, сотрудников городских служб и даже школьников, пристроенных властями на летние каникулы подработать, с раннего утра наводят в парковой зоне финишный марафет.





На центральной клумбе в самом сердце зоны отдыха специалисты высаживают сотни однолетников. Здесь создаётся уникальная цветочная композиция из ярко-красных, бордовых, синих и белоснежных петуний и гвоздик.





Ещё одна огромная клумба спешно засаживается цветами между памятником Засекину и проспектом им. Ленина.





Для того чтобы разбавить пространство широких бетонных тротуаров зеленью и яркими цветами, в центральной части сквера также расставлены вазоны с петуньями.





Основная изюминка зоны отдыха – два огромных фонтана, пронизывающих сквер практически насквозь. Власти решили не менять и не реконструировать бетонные чаши гидротехнических сооружений, сосредоточив усилия и финансы на их покраске и замене «начинки» фонтанов.





В рамках благоустройства сквера специалисты обновили коммуникации фонтанов, установили новые форсунки. Подлатали и подкрасили чаши фонтанов.





Их наружная часть была окрашена в кирпичный оттенок, а область, контактирующая с водой, – в томно-серый цвет. Изнутри и снаружи трещины в чашах были щедро залиты герметиком.

Пробный пуск фонтана специалисты осуществили ещё несколько недель назад. Испытания подтвердили его работоспособность, однако вновь дала о себе знать конструктивная проблема фонтанов. Из-за тёмного цвета дна и большой площади стоячая вода очень быстро на волгоградском солнце начинает цвести.









В преддверии открытия специалистам пришлось устраивать генеральную уборку чаш.





Сразу пять работников, вооружившихся шлангом, щётками, моющими веществами и специальным химическим раствором, весь день 10 июня возвращали чашам изначальный лоск и избавлялись от специфического затхлого запаха после слива застоявшейся воды.





Отдраены были оба гидротехнических сооружения.





На всякий случай дополнительный марафет городские службы решили навести и на прилегающих участках тротуара. Специалисты обработали примыкания к бассейнам гербицидами – химпрепаратами, препятствующими развитию сорняков.









В очередной раз городские службы проверили и расстановку малых архитектурных форм – по всему скверу были установлены десятки новых чугунных лавочек, украшенных растительными орнаментами, стилизованных под ковку.









В таком же необычном для Волгограда изысканном стиле были выполнены и столбы паркового освещения.





Отметим, благоустройство сквера Симбирцева началось в 2025 году. Работы выполнены в рамках поэтапной реконструкции ул. Мира. Здесь были ранее комплексно обновлены тротуары, высажены деревья, кустарники и газон.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»