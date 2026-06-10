



В Волгоградской области назначен заместитель председателя Арбитражного суда региона. Высокопоставленную должность занял Дмитрий Бритвин. Соответствующий указ 9 июня подписал президент Владимир Путин.

Согласно тексту документа, свои обязанности судья будет выполнять в течение 6 лет. До настоящего времени Дмитрий Бритвин занимал должность и.о. заместителя председателя суда, а также председателя судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. Судьёй Арбитражного суда Волгоградской области он был назначен указом президента в 2015 году. Ранее работал в СК России.

Отметим, как ранее сообщала редакция, указом президента от 9 июня были продлены полномочия и председателя Волгоградского областного суда Алексея Глухова.

Фото: пресс-служба Волгоградского арбитражного суда