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Общество

Владимир Путин назначил зампреда Арбитражного суда Волгоградской области

Общество 10.06.2026 12:40
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10.06.2026 12:40


В Волгоградской области назначен заместитель председателя Арбитражного суда региона. Высокопоставленную должность занял Дмитрий Бритвин. Соответствующий указ 9 июня подписал президент Владимир Путин.

Согласно тексту документа, свои обязанности судья будет выполнять в течение 6 лет. До настоящего времени Дмитрий Бритвин занимал должность и.о. заместителя председателя суда, а также председателя судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. Судьёй Арбитражного суда Волгоградской области он был назначен указом президента в 2015 году. Ранее работал в СК России.

Отметим, как ранее сообщала редакция, указом президента от 9 июня были продлены полномочия и председателя Волгоградского областного суда Алексея Глухова.

Фото: пресс-служба Волгоградского арбитражного суда

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