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Экономика

Жители Преображенской, Елани и Волгограда смогут прийти в мобильные офисы ФНС

Экономика 10.06.2026 12:47
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10.06.2026 12:47


В Волгоградской области для удобства жителей сотрудники налоговой службы продолжают работу в формате мобильных офисов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Управление ФНС России,  в конце июня – 24 и 26 числа – консультации специалистов смогут получить жители Киквидзенского и Еланского районов, а также Волгограда. 

– В мобильных офисах граждане могут получить ответы на вопросы по налогу на доходы физических лиц, по уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, о порядке получения налоговых льгот и вычетов, о налоге на профессиональный доход, о введении с 2026 года единого документа учета, – напоминают в УФНС. – Также специалисты инспекции проверят наличие задолженности по налогам и, при необходимости, предоставят квитанции для её уплаты. Посетителей проинформируют о возможностях электронных сервисов ФНС России, всем желающим предоставят доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

График работы мобильных офисов: 

– Станица Преображенская – 24 июня с 10-00 до 12-00 – на базе отдела МФЦ (ул. Мира, 54),

– Рабочий поселок Елань – 24 июня  с 14-00 до 16-00 – на базе отдела МФЦ Еланского района (ул. Ленинская, 68),

Волгоград – 26 июня с 10-00 до 13-00 – на базе отдела МФЦ Центрального района (ул. Комсомольская, д. 10).

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