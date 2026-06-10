Бочаров вручил орден за заслуги коллективу академии МВД





Сегодня, 10 июня, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял участие в торжественном собрании по случаю 60-летия Академии МВД России. Глава региона, сообщает пресс-служба, поздравил коллектив с юбилеем и вручил награду – орден «За заслуги перед Волгоградской областью».

Напомним, что буквально перед знаковым событием Волгоградскую академию МВД России возглавил полковник полиции Виорел Флоча. Ему Андрей Бочаров в торжественной обстановке и вручил сегодня награду. Глава Волгоградской области отметил, что академия является важным звеном подготовки высокопрофессиональных кадров для правоохранительных органов.

Отдельно губернатор сказал о том, что выпускники академии с честью выполняют задачи специальной военной операции, несут службу на территориях со сложной оперативной обстановкой.

– В ходе выполнения служебных, оперативных, служебно-боевых задач, являясь потомками Поколения Победителей и наследниками истории легендарной 10-й дивизии войск НКВД, они проявляют высокий профессионализм, мужество и отвагу, умело используют знания, полученные в стенах академии, – цитата.

После Андрей Бочаров обратился к коллективу академии:

– От имени жителей Волгоградской области поздравляю вас с 60-летием со дня основания на легендарной, прославленной сталинградской земле высшего учебного заведения по подготовке кадров для Волгоградской области, органов внутренних дел и правоохранительных структур нашей страны. Уверен, что профессорско-преподавательский, командный состав академии выполнит все задачи, поставленные Президентом нашей страны и Министром внутренних дел России. Еще раз скажу большое спасибо за ваше терпение, выдержку, за подготовку высокопрофессиональных кадров. И, конечно, поздравляю вас с наступающим праздником – Днем России!

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области