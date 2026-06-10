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В Камышине прокуратура через суд заставила выплатить бойцу СВО ветеранские

Расследования 10.06.2026 16:16
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10.06.2026 16:16


В Камышинском районе Волгоградской области прокуратура вынуждена была через суд заставить соцзащиту выполнить свои обязательства по поддержке бойца СВО. Мужчина был уволен со службы после получения тяжёлых увечий и установления инвалидности, однако, вернувшись домой, столкнулся с отказом социальной службы в выплате ветеранских.

- Согласно законодательству, ежемесячная денежная выплата гражданам из числа ветеранов боевых действий, принимающих участие в выполнении задач специальной военной операции, устанавливается без подачи заявления со дня признания гражданина ветераном боевых действий, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Однако ранее мужчина участвовал в проведении контртеррористической операции на территории Чеченской Республики и уже имел статус ветерана, из-за чего присвоить ему статус повторно по закону было невозможно. Героические страницы из биографии мужчины сыграли с ним злую шутку и стали поводом для соцзащиты отказать ему в выплате причитающихся средств.

Отметим, преодолеть бюрократию соцзащиты ветерану удалось лишь после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство подготовило в интересах ветерана иск к отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области. Суд поддержал требования и возложил обязанность выплатить бойцу СВО средства с января 2023 года по февраль 2024 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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